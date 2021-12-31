سجَّلت بريطانيا 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و203 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12.937.886، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148.624.
بريطانيا تسجل 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و203 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12.937.886، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148.624.
سجَّلت بريطانيا 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و203 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 189.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و203 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12.937.886، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148.624.