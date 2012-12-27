النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هيئة الجودة": 4 أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء

وتنصح بالتأكد من عدم وجود تسرب للمياه

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار سخانات المياه في المنازل، خصوصًا في فصل الشتاء ومع كثرة الاعتماد عليها.

ويبرز أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها.

وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع بعض الإرشادات لتجنب حدوث أي خلل في هذه المنتجات؛ منها: التأكد من وجود صمامي أمان علوي وسفلي في سخان المياه، مع ضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص.

والتأكد دائمًا من وجود منظم حراري "ثرموستات" يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية.

وأيضًا التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الجودة": 4 أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء
سبق

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار سخانات المياه في المنازل، خصوصًا في فصل الشتاء ومع كثرة الاعتماد عليها.

ويبرز أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها.

وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع بعض الإرشادات لتجنب حدوث أي خلل في هذه المنتجات؛ منها: التأكد من وجود صمامي أمان علوي وسفلي في سخان المياه، مع ضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص.

والتأكد دائمًا من وجود منظم حراري "ثرموستات" يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية.

وأيضًا التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
04:59 PM

"هيئة الجودة": 4 أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء

وتنصح بالتأكد من عدم وجود تسرب للمياه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,827

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار سخانات المياه في المنازل، خصوصًا في فصل الشتاء ومع كثرة الاعتماد عليها.

ويبرز أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها.

وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع بعض الإرشادات لتجنب حدوث أي خلل في هذه المنتجات؛ منها: التأكد من وجود صمامي أمان علوي وسفلي في سخان المياه، مع ضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص.

والتأكد دائمًا من وجود منظم حراري "ثرموستات" يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية.

وأيضًا التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,868
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة