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محافظ الطائف يقلد "العمري" رتبة عميـد

قلد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، العميد سعيد بن ضيف الله العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "عـقـيـد" إلى "عـمـيـد".

وهنأ "محافظ الطائف" العميد "العمري" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

وعبّر العميد "العمري" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.

محافظ الطائف العمري رتبة عميـد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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محافظ الطائف يقلد "العمري" رتبة عميـد
سبق

قلد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، العميد سعيد بن ضيف الله العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "عـقـيـد" إلى "عـمـيـد".

وهنأ "محافظ الطائف" العميد "العمري" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

وعبّر العميد "العمري" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
03:33 PM

محافظ الطائف يقلد "العمري" رتبة عميـد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قلد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، العميد سعيد بن ضيف الله العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "عـقـيـد" إلى "عـمـيـد".

وهنأ "محافظ الطائف" العميد "العمري" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

وعبّر العميد "العمري" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.

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