"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة أفضل حملة تسويق عن إعلانها بالعلا

بعد أن تم تصوير إعلان سيارة EQS في المدينة التاريخية

تناغم جمال المكان مع روعة الفكرة فاستحق فريق إدارة التسويق بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، الفوز بجائزة أفضل حملة تسويقية المقدمة من جوائز بي آر أرابيا لقطاع السيارات، عن إعلان سيارة مرسيدس – EQS الذي تم تصويره في محافظة العلا، وتحديداً في منطقة مسرح مرايا الذي يعد تحفة فنية وسط صحراء العلا.

وتسلَّم الجائزة مدير قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، باسم ولي، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جدة برعاية الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وحضور المهندس فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية للسيارات، والدكتور وليد قطان رئيس اللجنة العليا للجائزة.

وأوضح باسم ولي، أن فكرة تصوير الإعلان في منطقة العلا الرائعة كان نتاج جهد كافة أعضاء فريق التسويق لإبراز هذه السيارة الرائعة، فوجدنا أن مدينة العلا التي أصبحت وجهة عالمية بفضل البعد التاريخي الذي أعادت لها قيمته رؤية المملكة 2030 والمعالم الثقافية المميزة التي تم إنشاؤها مثل مسرح مرايا، هي المكان المناسب لتصوير الإعلان، إضافة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن سيارة EQS سيارة كهربائية صديقة للبيئة بما يتواكب مع الفكر الذي تتبناه المملكة، خصوصاً في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها بالاعتماد على المركبات ذات الانبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، كما أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله-".

أكد ولي، أن الجائزة لا تختص بفريق إدارة التسويق فقط، بل بمنسوبي الشركة كافة الذين يقومون بجهد كبير ومضاعف لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة.

يُذكر أن سيارة EQS هي سيارة كهربائية بالكامل وتعد أيقونة متميزة لهذا النوع من السيارات الذي يشهد نمواً كبيراً وطلباً متزايداً.