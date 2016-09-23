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شاهد.. ينبع تتوشح بالأخضر وبصور القيادة في يوم الوطن 91

تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية

نفذت بلدية ينبع عدداً من اللوحات الإعلانية وتزيين الشوارع والميادين بتركيب ٣٠ لوحة ‏و1500 علم احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث توشحت طرق وشوارع محافظة ينبع باللون الأخضر، تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها جميع مناطق المملكة وابتهاجاً بيوم الوطن المجيد.

وتزينت طرق وشوارع ينبع باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- في منظر جمالي مهيب في يوم الوفاء للوطن.

كما تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية التي شملت جميع جنبات المحافظة لتتحول للوحة فنية زاهية، لفتت أنظار قاطني وزوار ينبع، فيما توشحت الشوارع بالإضاءة الخضراء، وأبرزت تلك الجهود والمبادرات عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وعكست مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع وتعزيزاً لمفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، وتعبيراً صادقاً عن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. ينبع تتوشح بالأخضر وبصور القيادة في يوم الوطن 91
سبق

نفذت بلدية ينبع عدداً من اللوحات الإعلانية وتزيين الشوارع والميادين بتركيب ٣٠ لوحة ‏و1500 علم احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث توشحت طرق وشوارع محافظة ينبع باللون الأخضر، تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها جميع مناطق المملكة وابتهاجاً بيوم الوطن المجيد.

وتزينت طرق وشوارع ينبع باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- في منظر جمالي مهيب في يوم الوفاء للوطن.

كما تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية التي شملت جميع جنبات المحافظة لتتحول للوحة فنية زاهية، لفتت أنظار قاطني وزوار ينبع، فيما توشحت الشوارع بالإضاءة الخضراء، وأبرزت تلك الجهود والمبادرات عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وعكست مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع وتعزيزاً لمفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، وتعبيراً صادقاً عن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الحكيمة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
05:17 PM

شاهد.. ينبع تتوشح بالأخضر وبصور القيادة في يوم الوطن 91

تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نفذت بلدية ينبع عدداً من اللوحات الإعلانية وتزيين الشوارع والميادين بتركيب ٣٠ لوحة ‏و1500 علم احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث توشحت طرق وشوارع محافظة ينبع باللون الأخضر، تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها جميع مناطق المملكة وابتهاجاً بيوم الوطن المجيد.

وتزينت طرق وشوارع ينبع باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- في منظر جمالي مهيب في يوم الوفاء للوطن.

كما تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية التي شملت جميع جنبات المحافظة لتتحول للوحة فنية زاهية، لفتت أنظار قاطني وزوار ينبع، فيما توشحت الشوارع بالإضاءة الخضراء، وأبرزت تلك الجهود والمبادرات عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وعكست مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع وتعزيزاً لمفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، وتعبيراً صادقاً عن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الحكيمة.

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