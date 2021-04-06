"حركية" تختتم البرنامج التدريبي للمقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة

بعد تدريب 10 مستفيدين عبر "زوم" لمدة أسبوع

اختتمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، البرنامج التدريبي للمقبلين على الزواج، بعد تدريب عشرة مستفيدين عبر منصة زوم، لمدة أسبوع.

جاء ذلك بالتعاون مع مركز مطمئنة الطبي للاستشارات والتدريب.

وتخلل البرنامج حزمة من الدورات التأهيلية، قدمها عدد من الاستشاريين والأخصائيين.

واستهل د. طارق الحبيب، البرنامح بدورة "فهم الشخصيات"، وأخرى بعنوان "أسرار الحب"، وثالثة بعنوان "الجنسية والنفسية".

كما قدمت الأخصائية هيا السويلم، دورة عن " الجانب الاجتماعي والأسري"، واستعرضت في دورة أخرى، "الوعي المالي والاجتماعي".

واختتم د. يحيى النابلسي، دورات البرنامج التدريبي، بدورة "الاضطرابات النفسية المؤثرة في الحياة الزوجية"، تضمنت المحاور النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح مدير عام الجمعية، محمد بن سعد الحمالي، أن الدورات التدريبية والتأهيلية، تأتي ضمن برنامج "توافق حركية " الذي استحدثته الجمعية مؤخراً.

وقال إنها تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة للزواج من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة، عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق حركية.

وأضاف أن المنصة تحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية، إضافة إلى البرامج التوعوية المكثفة، لتكوين أسر مستقرة تنعم بالهدوء والسكينة.