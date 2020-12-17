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قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان

أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووفق "رويترز"، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ أخبار العالم

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قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا
سبق

أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووفق "رويترز"، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:54 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
03:31 PM

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,134

أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووفق "رويترز"، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

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