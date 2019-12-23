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"الغذاء والدواء" تحذّر: أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

منها ظروف التخزين وخلط المنتجات بالماء وعدم تنظيف الأدوات المستخدمة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن عدم الالتزام بظروف تخزين المنتج التجميلي بالشكل الموصى به من قبل الشركة الصانعة، يؤثر على صلاحيته.

وبينت الهيئة عبر حسابها في تويتر مجموعة من الأخطاء الشائعة التي رصدتها وتؤثر على صلاحية منتجات التجميل؛ منها عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام؛ مما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا.

وتابعت أن عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعله معرضًا للهواء، وبالتالي قد يفقد فعاليته ويتعرض للبكتيريا والفطريات.

وقالت : إن خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها يقلل من فعالية المواد الحافظة؛ وبالتالي التسريع من فترة انتهاء صلاحية المنتج.

ودعت إلى ضرورة عدم مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركات المنتجة.

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"الغذاء والدواء" تحذّر: أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل
سبق

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن عدم الالتزام بظروف تخزين المنتج التجميلي بالشكل الموصى به من قبل الشركة الصانعة، يؤثر على صلاحيته.

وبينت الهيئة عبر حسابها في تويتر مجموعة من الأخطاء الشائعة التي رصدتها وتؤثر على صلاحية منتجات التجميل؛ منها عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام؛ مما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا.

وتابعت أن عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعله معرضًا للهواء، وبالتالي قد يفقد فعاليته ويتعرض للبكتيريا والفطريات.

وقالت : إن خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها يقلل من فعالية المواد الحافظة؛ وبالتالي التسريع من فترة انتهاء صلاحية المنتج.

ودعت إلى ضرورة عدم مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركات المنتجة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:42 AM

"الغذاء والدواء" تحذّر: أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

منها ظروف التخزين وخلط المنتجات بالماء وعدم تنظيف الأدوات المستخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت هيئة الغذاء والدواء أن عدم الالتزام بظروف تخزين المنتج التجميلي بالشكل الموصى به من قبل الشركة الصانعة، يؤثر على صلاحيته.

وبينت الهيئة عبر حسابها في تويتر مجموعة من الأخطاء الشائعة التي رصدتها وتؤثر على صلاحية منتجات التجميل؛ منها عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام؛ مما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا.

وتابعت أن عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعله معرضًا للهواء، وبالتالي قد يفقد فعاليته ويتعرض للبكتيريا والفطريات.

وقالت : إن خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها يقلل من فعالية المواد الحافظة؛ وبالتالي التسريع من فترة انتهاء صلاحية المنتج.

ودعت إلى ضرورة عدم مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركات المنتجة.

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