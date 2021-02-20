أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.
"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.
"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.