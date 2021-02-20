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"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:38 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
04:33 PM

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,528

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.

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