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اليوم.. توقيع عقود مشروع تركيب وتوريد 10 ملايين عداد ذكي

السعودية للكهرباء: 3 سنوات و3 أشهر وتشمل التشغيل والصيانة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها ستوقّع اليوم عقودَ مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية، والذي تمت ترسيته في 15 ديسمبر 2019؛ مبينة أن قيمة العقد تبلغ 9.56 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات و3 أشهر، وتشمل التشغيل والصيانة؛ متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.

وقبل أيام، وافق مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء" على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية بتكلفة 9.56 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي؛ على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وأضافت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في:

- تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي.

- وفرع شركة "تشاينا إليكترك باور أكويبمنت آند تكنولوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وبيّنت أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قِبَل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

الشركة السعودية للكهرباء توريد وتركيب العدادات الذكية تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. توقيع عقود مشروع تركيب وتوريد 10 ملايين عداد ذكي
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها ستوقّع اليوم عقودَ مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية، والذي تمت ترسيته في 15 ديسمبر 2019؛ مبينة أن قيمة العقد تبلغ 9.56 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات و3 أشهر، وتشمل التشغيل والصيانة؛ متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.

وقبل أيام، وافق مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء" على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية بتكلفة 9.56 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي؛ على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وأضافت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في:

- تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي.

- وفرع شركة "تشاينا إليكترك باور أكويبمنت آند تكنولوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وبيّنت أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قِبَل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:04 AM

اليوم.. توقيع عقود مشروع تركيب وتوريد 10 ملايين عداد ذكي

السعودية للكهرباء: 3 سنوات و3 أشهر وتشمل التشغيل والصيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها ستوقّع اليوم عقودَ مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية، والذي تمت ترسيته في 15 ديسمبر 2019؛ مبينة أن قيمة العقد تبلغ 9.56 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات و3 أشهر، وتشمل التشغيل والصيانة؛ متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.

وقبل أيام، وافق مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء" على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية بتكلفة 9.56 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي؛ على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وأضافت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في:

- تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي.

- وفرع شركة "تشاينا إليكترك باور أكويبمنت آند تكنولوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وبيّنت أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قِبَل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

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