خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC
دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.
وزارة التجارة
خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-14
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.
14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:42 PM
خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC
دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.