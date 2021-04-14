ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-14 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 08:42 PM

خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.