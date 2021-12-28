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"الشمري" يتفقد مركز لقاحات "‫كورونا "بمجمع الصفا الطبي بحائل

اطّلع على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، مركز لقاحات ‫كورونا بمجمع الصفا الطبي ضمن الخطة التوسعية لمراكز اللقاحات في القطاع الخاص والتي تُسهم بمشيئة الله في تحصين المجتمع ووقايته.

واطّلع "الشمري" على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة والتحقق منها.

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"الشمري" يتفقد مركز لقاحات "‫كورونا "بمجمع الصفا الطبي بحائل
سبق

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، مركز لقاحات ‫كورونا بمجمع الصفا الطبي ضمن الخطة التوسعية لمراكز اللقاحات في القطاع الخاص والتي تُسهم بمشيئة الله في تحصين المجتمع ووقايته.

واطّلع "الشمري" على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة والتحقق منها.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:37 PM

"الشمري" يتفقد مركز لقاحات "‫كورونا "بمجمع الصفا الطبي بحائل

اطّلع على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح

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منصور الشلاقي - الرياض
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807

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، مركز لقاحات ‫كورونا بمجمع الصفا الطبي ضمن الخطة التوسعية لمراكز اللقاحات في القطاع الخاص والتي تُسهم بمشيئة الله في تحصين المجتمع ووقايته.

واطّلع "الشمري" على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة والتحقق منها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,990
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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