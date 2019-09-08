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"مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدة

أسفرت الغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين

تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

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"مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدة
سبق

تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:24 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:21 AM

"مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدة

أسفرت الغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

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