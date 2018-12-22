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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا تصنيف الصحة العامة "وقاية" لسفر السعوديين إلى الإمارات ومصر.. هنا التفاصيل

4 تصنيفات أقلّهم خطورة دولتان

صنّفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

وخصصت الأخيرة بالتحذير، وتجنّب السفر إليها، وذلك عبر خريطة العالم التي نشرتها "وقاية" في منصتها الرسمية في "تويتر"؛ بسبب تلك الزيادة الكبيرة في عدد حالات مرض كوفيد-19، وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارُع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.

وجاء ترتيب الدول كالآتي:

- من الدول ذات الخطورة المنخفضة؛ وهي: سلطنة عمان وقطر.

- من الدول ذات الخطورة المتوسطة، ولا توجد في هذا التصنيف دولة عربية.

- من الدول ذات الخطورة المرتفعة؛ وهي: البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

- من الدول ذات الخطورة العالية؛ وهي: جيبوتي، وجزر القمر، والأردن، والسودان، والمغرب، ومصر، والجزائر، وموريتانيا.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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هذا تصنيف الصحة العامة "وقاية" لسفر السعوديين إلى الإمارات ومصر.. هنا التفاصيل
سبق

صنّفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

وخصصت الأخيرة بالتحذير، وتجنّب السفر إليها، وذلك عبر خريطة العالم التي نشرتها "وقاية" في منصتها الرسمية في "تويتر"؛ بسبب تلك الزيادة الكبيرة في عدد حالات مرض كوفيد-19، وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارُع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.

وجاء ترتيب الدول كالآتي:

- من الدول ذات الخطورة المنخفضة؛ وهي: سلطنة عمان وقطر.

- من الدول ذات الخطورة المتوسطة، ولا توجد في هذا التصنيف دولة عربية.

- من الدول ذات الخطورة المرتفعة؛ وهي: البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

- من الدول ذات الخطورة العالية؛ وهي: جيبوتي، وجزر القمر، والأردن، والسودان، والمغرب، ومصر، والجزائر، وموريتانيا.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:22 PM

هذا تصنيف الصحة العامة "وقاية" لسفر السعوديين إلى الإمارات ومصر.. هنا التفاصيل

4 تصنيفات أقلّهم خطورة دولتان

A A A
خالد خليل - الرياض
1
4,071

صنّفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

وخصصت الأخيرة بالتحذير، وتجنّب السفر إليها، وذلك عبر خريطة العالم التي نشرتها "وقاية" في منصتها الرسمية في "تويتر"؛ بسبب تلك الزيادة الكبيرة في عدد حالات مرض كوفيد-19، وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارُع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.

وجاء ترتيب الدول كالآتي:

- من الدول ذات الخطورة المنخفضة؛ وهي: سلطنة عمان وقطر.

- من الدول ذات الخطورة المتوسطة، ولا توجد في هذا التصنيف دولة عربية.

- من الدول ذات الخطورة المرتفعة؛ وهي: البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

- من الدول ذات الخطورة العالية؛ وهي: جيبوتي، وجزر القمر، والأردن، والسودان، والمغرب، ومصر، والجزائر، وموريتانيا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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