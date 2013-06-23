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"سي فالي".. موقع سعودي رائد في التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج

منتجاته أصلية بنسبة 100%.. وخدماته متاحة في جميع المناطق بسبل دفع ميسرة

تزامناً مع ما تعيشه المملكة العربية السعودية من ثورة رقمية في التسوق والنماء التجاري الإلكتروني في شتى المجالات التجارية، برز موقع "سي فالي" www.cvaley.com كأحد الموقع السعودية الرائدة، حيث استطاع أن يصلح أحد أكبر وأكثر مواقع التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج العربي.

ويتميز موقع "سي فالي" بأسعاره التنافسية وتنوع المنتجات من كل العلامات التجارية الأصلية الشهيرة، وتنوع الأقسام بالموقع وشموليتها جميع المستلزمات التي تحتاج إليها المرأة من مكياج ومنتجات للعناية والعطور والاكسسورات والعدسات والرموش والاظافر واجهزة الشعر وغير ذلك، كما أن الموقع لم يغفل احتياجات الرجل ايضًا من إلكترونيات وعطور وغيرها.

وقد تأسس التطبيق في بداية عام 2017 ليجمع بين الفن التسويقي والتغطية التسويقية لكل المنتجات المتخصصة في التجميل و العناية بالمرأة.

وتتميز جميع منتجات موقع "سي فالي" بأنها أصلية بنسبة 100٪، كما حصل تطبيق "سي فالي" على الترتيب الأول من حيث الأعلى تحميلاً، لأكثر من مرة، بين تطبيقات التسوق على "أب ستور".

ويقدّم "سي فالي" خدماته لجميع مناطق المملكة ولجميع ودول الخليج العربي، كما أنه يسمح بتنوع طرق الدفع لتسهيل عملية الشراء للعميل.

ويهدف موقع "سي فالي" إلى توفير أفضل المنتجات وأحدثها، بشكل مستمر، وبأفضل الأسعار.

ويتميز حساب الموقع على "إنستجرام" c.valey بكونه نشطاً، حيث يشهد متابعة وتفاعلاً، وحصد أكثر من نصف مليون متابع، بينما حصد حساب الموقع على تويتر @cvaley، قرابة 200 ألف متابع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سي فالي".. موقع سعودي رائد في التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج
سبق

تزامناً مع ما تعيشه المملكة العربية السعودية من ثورة رقمية في التسوق والنماء التجاري الإلكتروني في شتى المجالات التجارية، برز موقع "سي فالي" www.cvaley.com كأحد الموقع السعودية الرائدة، حيث استطاع أن يصلح أحد أكبر وأكثر مواقع التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج العربي.

ويتميز موقع "سي فالي" بأسعاره التنافسية وتنوع المنتجات من كل العلامات التجارية الأصلية الشهيرة، وتنوع الأقسام بالموقع وشموليتها جميع المستلزمات التي تحتاج إليها المرأة من مكياج ومنتجات للعناية والعطور والاكسسورات والعدسات والرموش والاظافر واجهزة الشعر وغير ذلك، كما أن الموقع لم يغفل احتياجات الرجل ايضًا من إلكترونيات وعطور وغيرها.

وقد تأسس التطبيق في بداية عام 2017 ليجمع بين الفن التسويقي والتغطية التسويقية لكل المنتجات المتخصصة في التجميل و العناية بالمرأة.

وتتميز جميع منتجات موقع "سي فالي" بأنها أصلية بنسبة 100٪، كما حصل تطبيق "سي فالي" على الترتيب الأول من حيث الأعلى تحميلاً، لأكثر من مرة، بين تطبيقات التسوق على "أب ستور".

ويقدّم "سي فالي" خدماته لجميع مناطق المملكة ولجميع ودول الخليج العربي، كما أنه يسمح بتنوع طرق الدفع لتسهيل عملية الشراء للعميل.

ويهدف موقع "سي فالي" إلى توفير أفضل المنتجات وأحدثها، بشكل مستمر، وبأفضل الأسعار.

ويتميز حساب الموقع على "إنستجرام" c.valey بكونه نشطاً، حيث يشهد متابعة وتفاعلاً، وحصد أكثر من نصف مليون متابع، بينما حصد حساب الموقع على تويتر @cvaley، قرابة 200 ألف متابع.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
03:50 PM

"سي فالي".. موقع سعودي رائد في التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج

منتجاته أصلية بنسبة 100%.. وخدماته متاحة في جميع المناطق بسبل دفع ميسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع ما تعيشه المملكة العربية السعودية من ثورة رقمية في التسوق والنماء التجاري الإلكتروني في شتى المجالات التجارية، برز موقع "سي فالي" www.cvaley.com كأحد الموقع السعودية الرائدة، حيث استطاع أن يصلح أحد أكبر وأكثر مواقع التجميل والعناية والعطور بالمملكة والخليج العربي.

ويتميز موقع "سي فالي" بأسعاره التنافسية وتنوع المنتجات من كل العلامات التجارية الأصلية الشهيرة، وتنوع الأقسام بالموقع وشموليتها جميع المستلزمات التي تحتاج إليها المرأة من مكياج ومنتجات للعناية والعطور والاكسسورات والعدسات والرموش والاظافر واجهزة الشعر وغير ذلك، كما أن الموقع لم يغفل احتياجات الرجل ايضًا من إلكترونيات وعطور وغيرها.

وقد تأسس التطبيق في بداية عام 2017 ليجمع بين الفن التسويقي والتغطية التسويقية لكل المنتجات المتخصصة في التجميل و العناية بالمرأة.

وتتميز جميع منتجات موقع "سي فالي" بأنها أصلية بنسبة 100٪، كما حصل تطبيق "سي فالي" على الترتيب الأول من حيث الأعلى تحميلاً، لأكثر من مرة، بين تطبيقات التسوق على "أب ستور".

ويقدّم "سي فالي" خدماته لجميع مناطق المملكة ولجميع ودول الخليج العربي، كما أنه يسمح بتنوع طرق الدفع لتسهيل عملية الشراء للعميل.

ويهدف موقع "سي فالي" إلى توفير أفضل المنتجات وأحدثها، بشكل مستمر، وبأفضل الأسعار.

ويتميز حساب الموقع على "إنستجرام" c.valey بكونه نشطاً، حيث يشهد متابعة وتفاعلاً، وحصد أكثر من نصف مليون متابع، بينما حصد حساب الموقع على تويتر @cvaley، قرابة 200 ألف متابع.

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