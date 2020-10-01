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"الشورى" يناقش تقرير الاستخبارات ونظام الغرف التجارية.. الاثنين المقبل

يصوت على تقرير التقاعد خلال جلسته "60" التي تعقد الأسبوع القادم

يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل، جلسته العادية "60" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، حيث عكفت اللجنة خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

ويصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وفي سياق أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام.

ويدرس المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام الأرصاد، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10 / 8 / 1428هـ.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، ووزارة الصحة في جمهورية العراق في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يناقش تقرير الاستخبارات ونظام الغرف التجارية.. الاثنين المقبل
سبق

يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل، جلسته العادية "60" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، حيث عكفت اللجنة خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

ويصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وفي سياق أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام.

ويدرس المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام الأرصاد، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10 / 8 / 1428هـ.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، ووزارة الصحة في جمهورية العراق في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:52 PM

"الشورى" يناقش تقرير الاستخبارات ونظام الغرف التجارية.. الاثنين المقبل

يصوت على تقرير التقاعد خلال جلسته "60" التي تعقد الأسبوع القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل، جلسته العادية "60" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، حيث عكفت اللجنة خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

ويصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وفي سياق أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام.

ويدرس المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام الأرصاد، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10 / 8 / 1428هـ.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، ووزارة الصحة في جمهورية العراق في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

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