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"مسام".. نزع 183 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية

القصبي: كانت تختبئ تحت أقدام الأطفال والنساء والأبرياء

نزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 183 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، كانت تختبئ تحت أقدام الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء.

ووصف مدير عام المشروع أسامة القصيبي؛ زرع مئات الآلاف من الألغام في اليمن دون خرائط، بأنها عملية تهدّد البلاد وأهلها عشرات السنين.

وقال: «هناك الآلاف ممّن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأبناءهم وبناتهم من جرّاء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية».

وأشار القصيبي؛ إلى أن «مسام» يعمل بكامل طاقته ويبذل جهداً مضاعفاً لسرعة تطهير أراضي اليمن.

مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مسام".. نزع 183 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية
سبق

نزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 183 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، كانت تختبئ تحت أقدام الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء.

ووصف مدير عام المشروع أسامة القصيبي؛ زرع مئات الآلاف من الألغام في اليمن دون خرائط، بأنها عملية تهدّد البلاد وأهلها عشرات السنين.

وقال: «هناك الآلاف ممّن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأبناءهم وبناتهم من جرّاء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية».

وأشار القصيبي؛ إلى أن «مسام» يعمل بكامل طاقته ويبذل جهداً مضاعفاً لسرعة تطهير أراضي اليمن.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:52 AM

"مسام".. نزع 183 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية

القصبي: كانت تختبئ تحت أقدام الأطفال والنساء والأبرياء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 183 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، كانت تختبئ تحت أقدام الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء.

ووصف مدير عام المشروع أسامة القصيبي؛ زرع مئات الآلاف من الألغام في اليمن دون خرائط، بأنها عملية تهدّد البلاد وأهلها عشرات السنين.

وقال: «هناك الآلاف ممّن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأبناءهم وبناتهم من جرّاء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية».

وأشار القصيبي؛ إلى أن «مسام» يعمل بكامل طاقته ويبذل جهداً مضاعفاً لسرعة تطهير أراضي اليمن.

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