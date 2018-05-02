"الأخضر" يواصل تدريباته في معسكر "ماربيا"

واصل المنتخب السعودي الأول، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية المسائية التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي بالجري حول الملعب، ثم تمارين سرعات في مسافات مختلفة، قبل أن يفرض المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي تمارين تكتيكية تركزت على اللعب الهجومي والتهديف على المرمى بالضربات الرأسية.

ويستكمل المنتخب الوطني الأول يوم غدٍ الخميس تدريباته بحصة صباحية عند العاشرة والنصف "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

