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السودان.. قضاة ووكلاء نيابة ينددون بقتل المتظاهرين ويدعون للتحقيق فيها

طالبوا بوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها

ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرًا منذ سيطرة الجيش على البلاد في أكتوبر، ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت اليوم "الخميس".

وقال 55 قاضيًا لرئيس السلطة القضائية: "لما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل، وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في 25 من شهر أكتوبر 2021؛ فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافوا: "في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثن أحدًا، نعلن إدانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات، ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورًا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب".

وفي السياق نفسه أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارًا من اليوم؛ دعمًا لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ.

وشددوا على معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثًا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.

كما دعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين، ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.

ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.

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السودان.. قضاة ووكلاء نيابة ينددون بقتل المتظاهرين ويدعون للتحقيق فيها
سبق

ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرًا منذ سيطرة الجيش على البلاد في أكتوبر، ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت اليوم "الخميس".

وقال 55 قاضيًا لرئيس السلطة القضائية: "لما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل، وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في 25 من شهر أكتوبر 2021؛ فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافوا: "في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثن أحدًا، نعلن إدانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات، ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورًا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب".

وفي السياق نفسه أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارًا من اليوم؛ دعمًا لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ.

وشددوا على معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثًا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.

كما دعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين، ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.

ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:57 PM

السودان.. قضاة ووكلاء نيابة ينددون بقتل المتظاهرين ويدعون للتحقيق فيها

طالبوا بوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرًا منذ سيطرة الجيش على البلاد في أكتوبر، ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت اليوم "الخميس".

وقال 55 قاضيًا لرئيس السلطة القضائية: "لما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل، وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في 25 من شهر أكتوبر 2021؛ فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافوا: "في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثن أحدًا، نعلن إدانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات، ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورًا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب".

وفي السياق نفسه أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارًا من اليوم؛ دعمًا لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ.

وشددوا على معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثًا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.

كما دعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين، ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.

ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.

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