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"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 332790 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 332790 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
15,522

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 332790 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.

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