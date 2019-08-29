جلطتان على سلم الطائرة.. نُطقٌ يُفقَد وآلام مبرحة.. هكذا أُنقذت حاجّتان بجدة

إحداهما إندونيسية والأخرى نيجيرية وكلتاهما ستينيتان.. حالتان بمطار المؤسس

نجح فريق السكتات الدماغية الطبي بمركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة حاجّة إندونيسية تبلغ من العمر 60 عامًا بعد أن تعرّضت لجلطة دماغية تسببت لها في ضعف شديد في الجهة اليمنى، وفقدان النطق، قبل صعودها الطائرة للعودة إلى بلادها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقد استُقبلت حالة الحاجة فور وصولها لقسم الطوارئ من قِبَل فريق السكتات الدماغية المناوب (stroke team)؛ حيث أجريت لها كامل الفحوصات الطبية اللازمة، شملت الأشعة المقطعية، وتصوير شرايين الدماغ، والتي أظهرت نتائجُها وجود جلطة دماغية في الفص الأيسر من الدماغ، وعلى الفور تم عمل القسطرة العلاجية التداخلية بواسطة استشاري الأشعة التداخلية، تم فيها إزالة الجلطة بنجاح، وقد تحسنت الحاجة بشكل ملحوظ في حركة الجزء الأيمن من الجسم، مع استعادتها للنطق بحمد الله وفضله.

من جهة أخرى، نجح الفريق الطبي لقسطرة أمراض القلب بالمجمع في إنهاء معاناة حاجّة نيجيرية الجنسية، تبلغ من العمر 63 عامًا بعد تعرضها لآلام شديدة في الصدر كادت تودي بحياتها قبل عودتها إلى بلادها، وعند وصول الحالة لقسم الطوارئ بالمجمع الطبي والقادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ تم تقديم الخدمة الطبية مباشرة من قِبَل الفريق الطبي المختص في علاج أمراض القلب؛ حيث أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين وجود جلطة قلبية في الجدار الأمامي للقلب.

وعلى الفور تم تحضير الحاجّة لإجراء قسطرة قلبية طارئة، وتم نقلها إلى غرفة القسطرة القلبية تحت إشراف الدكتور شدوان الفقيه استشاري قسطرة القلب، وفني القسطرة خالد العرود؛ لإجراء عملية قسطرة إسعافية وتركيب دعامة في الشريان الأمامي النازل وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وبعدها نُقلت المريضة إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من استقرارها، ووضع الخطة العلاجية لها.