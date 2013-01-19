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تُوفيت في بيت أهلها وعلى خصومة مع زوجها فهل يرثها؟ "الشثري": نعم إلا إذا ...!

قال: ليست المسألة ما يأخذه بعد موتها إنما الرضا من الله للعبد

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري؛ إن الزوج يرث زوجته وإن كانت بينهما خصومة وذهبت لبيت أهلها وتوفيت هناك، إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

جاء ذلك في إجابة "الشثري"؛ على أحد السائلين في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة؛ حيث سأل عن خصومة بين زوجين وذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقد تطول هذه الخصومة، وتُوفيت الزوجة هناك، وهي باقية على ذمته.. هل يرثها؟

وأجاب "الشثري"؛ على السائل: "نعم يرث زوجته، وإن كانت بينهما خصومة إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

وأوضح: "العلاقة بين الزوجين هي علاقة حميمة وصفها الله بصفات عظيمة منها قال الله تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، ومنها ما ذكره الله أنها مودة وسكن لذلك على كل واحد من الزوجين أن يتقرّبا من الله تعالى لإصلاح الحياة الزوجية بما يستطيع بالكلمة الطيبة والأسلوب الجميل ولا ينزلق في أخلاق سيئة".

وبيّن: "إذا كان الإنسان المؤمن يطالب بالأخلاق الفاضلة مع أفراد الناس في الشرع فتكون أكثر من ذلك مع مَن تخالطهم من باب أولى كالأبوين والأبناء والإخوة والأزواج والزوجات، فعلى كل واحد منهم أن يتقي الله -عزّ وجلّ- في هذا الباب ولا يطلعوا الشيطان".

واختتم قائلاً: "ليست المسألة مسألة ما يأخذه الزوج من زوجته بعد وفاتها إنما المسألة الرضا من الله للعبد بسبب قيامه بهذا الأمر، ولذا قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: "... وخياركم خياركم لنسائهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تُوفيت في بيت أهلها وعلى خصومة مع زوجها فهل يرثها؟ "الشثري": نعم إلا إذا ...!
سبق

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري؛ إن الزوج يرث زوجته وإن كانت بينهما خصومة وذهبت لبيت أهلها وتوفيت هناك، إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

جاء ذلك في إجابة "الشثري"؛ على أحد السائلين في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة؛ حيث سأل عن خصومة بين زوجين وذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقد تطول هذه الخصومة، وتُوفيت الزوجة هناك، وهي باقية على ذمته.. هل يرثها؟

وأجاب "الشثري"؛ على السائل: "نعم يرث زوجته، وإن كانت بينهما خصومة إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

وأوضح: "العلاقة بين الزوجين هي علاقة حميمة وصفها الله بصفات عظيمة منها قال الله تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، ومنها ما ذكره الله أنها مودة وسكن لذلك على كل واحد من الزوجين أن يتقرّبا من الله تعالى لإصلاح الحياة الزوجية بما يستطيع بالكلمة الطيبة والأسلوب الجميل ولا ينزلق في أخلاق سيئة".

وبيّن: "إذا كان الإنسان المؤمن يطالب بالأخلاق الفاضلة مع أفراد الناس في الشرع فتكون أكثر من ذلك مع مَن تخالطهم من باب أولى كالأبوين والأبناء والإخوة والأزواج والزوجات، فعلى كل واحد منهم أن يتقي الله -عزّ وجلّ- في هذا الباب ولا يطلعوا الشيطان".

واختتم قائلاً: "ليست المسألة مسألة ما يأخذه الزوج من زوجته بعد وفاتها إنما المسألة الرضا من الله للعبد بسبب قيامه بهذا الأمر، ولذا قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: "... وخياركم خياركم لنسائهم".

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
03:41 PM

تُوفيت في بيت أهلها وعلى خصومة مع زوجها فهل يرثها؟ "الشثري": نعم إلا إذا ...!

قال: ليست المسألة ما يأخذه بعد موتها إنما الرضا من الله للعبد

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
33,115

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري؛ إن الزوج يرث زوجته وإن كانت بينهما خصومة وذهبت لبيت أهلها وتوفيت هناك، إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

جاء ذلك في إجابة "الشثري"؛ على أحد السائلين في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة؛ حيث سأل عن خصومة بين زوجين وذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقد تطول هذه الخصومة، وتُوفيت الزوجة هناك، وهي باقية على ذمته.. هل يرثها؟

وأجاب "الشثري"؛ على السائل: "نعم يرث زوجته، وإن كانت بينهما خصومة إلا إذا كان هناك طلاقٌ أو خلعٌ أو فرقة خلع أو فسخٌ؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ۚ " الآية.

وأوضح: "العلاقة بين الزوجين هي علاقة حميمة وصفها الله بصفات عظيمة منها قال الله تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، ومنها ما ذكره الله أنها مودة وسكن لذلك على كل واحد من الزوجين أن يتقرّبا من الله تعالى لإصلاح الحياة الزوجية بما يستطيع بالكلمة الطيبة والأسلوب الجميل ولا ينزلق في أخلاق سيئة".

وبيّن: "إذا كان الإنسان المؤمن يطالب بالأخلاق الفاضلة مع أفراد الناس في الشرع فتكون أكثر من ذلك مع مَن تخالطهم من باب أولى كالأبوين والأبناء والإخوة والأزواج والزوجات، فعلى كل واحد منهم أن يتقي الله -عزّ وجلّ- في هذا الباب ولا يطلعوا الشيطان".

واختتم قائلاً: "ليست المسألة مسألة ما يأخذه الزوج من زوجته بعد وفاتها إنما المسألة الرضا من الله للعبد بسبب قيامه بهذا الأمر، ولذا قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: "... وخياركم خياركم لنسائهم".

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