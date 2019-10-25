النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يدشن تحضيراته للهلال بتمارين لياقية وتكتيكية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ،اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني لللاعبين إثر فراغهم من المواجهة الماضية أمام الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين والتي انتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف.

وفتح الأخضر ملف مواجهة الهلال ،الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة أرضية الملعب، حيث قسم المدرب عناصر الفريق لمجموعتين وأقام بينهما عدداً من التدريبات التكتيكية الخاصة بدقة التسديدات على المرمى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يدشن تحضيراته للهلال بتمارين لياقية وتكتيكية
سبق

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ،اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني لللاعبين إثر فراغهم من المواجهة الماضية أمام الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين والتي انتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف.

وفتح الأخضر ملف مواجهة الهلال ،الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة أرضية الملعب، حيث قسم المدرب عناصر الفريق لمجموعتين وأقام بينهما عدداً من التدريبات التكتيكية الخاصة بدقة التسديدات على المرمى.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
12:17 AM

الأهلي يدشن تحضيراته للهلال بتمارين لياقية وتكتيكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
897

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ،اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني لللاعبين إثر فراغهم من المواجهة الماضية أمام الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين والتي انتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف.

وفتح الأخضر ملف مواجهة الهلال ،الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة أرضية الملعب، حيث قسم المدرب عناصر الفريق لمجموعتين وأقام بينهما عدداً من التدريبات التكتيكية الخاصة بدقة التسديدات على المرمى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,525
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,098

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة