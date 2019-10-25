الأهلي يدشن تحضيراته للهلال بتمارين لياقية وتكتيكية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ،اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني لللاعبين إثر فراغهم من المواجهة الماضية أمام الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين والتي انتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف.

وفتح الأخضر ملف مواجهة الهلال ،الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة أرضية الملعب، حيث قسم المدرب عناصر الفريق لمجموعتين وأقام بينهما عدداً من التدريبات التكتيكية الخاصة بدقة التسديدات على المرمى.