النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأكيدًا لانفراد "سبق" وبالصور.. دوريات أمن الرياض تطيح بعصابة "سرقة مرسول"

ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني لاعتداء من عدد من الأشخاص، وسرقة جهاز جوال جديد منه، وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم؛ فجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر القبض على العصابة منذ ساعات؛ إذ كثفت الجهات الأمنية تحرياتها، ونجحت في القبض على المتهمين، وعددهم ٤ أشخاص، أعمارهم: (٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة)، فيما يبلغ عمر المخطِّط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم، والتخطيط لهم.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته، والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

الجهات الأمنية شرطة الرياض مصادر: الأمن يقبض على سارقي موظف في برنامج توصيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تأكيدًا لانفراد "سبق" وبالصور.. دوريات أمن الرياض تطيح بعصابة "سرقة مرسول"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني لاعتداء من عدد من الأشخاص، وسرقة جهاز جوال جديد منه، وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم؛ فجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر القبض على العصابة منذ ساعات؛ إذ كثفت الجهات الأمنية تحرياتها، ونجحت في القبض على المتهمين، وعددهم ٤ أشخاص، أعمارهم: (٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة)، فيما يبلغ عمر المخطِّط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم، والتخطيط لهم.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته، والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:12 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:38 PM

تأكيدًا لانفراد "سبق" وبالصور.. دوريات أمن الرياض تطيح بعصابة "سرقة مرسول"

ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
4,335

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني لاعتداء من عدد من الأشخاص، وسرقة جهاز جوال جديد منه، وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم؛ فجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر القبض على العصابة منذ ساعات؛ إذ كثفت الجهات الأمنية تحرياتها، ونجحت في القبض على المتهمين، وعددهم ٤ أشخاص، أعمارهم: (٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة)، فيما يبلغ عمر المخطِّط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم، والتخطيط لهم.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته، والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,968
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,079
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,475
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,736

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة