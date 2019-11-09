تأكيدًا لانفراد "سبق" وبالصور.. دوريات أمن الرياض تطيح بعصابة "سرقة مرسول"

ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني لاعتداء من عدد من الأشخاص، وسرقة جهاز جوال جديد منه، وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم؛ فجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر القبض على العصابة منذ ساعات؛ إذ كثفت الجهات الأمنية تحرياتها، ونجحت في القبض على المتهمين، وعددهم ٤ أشخاص، أعمارهم: (٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة)، فيما يبلغ عمر المخطِّط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم، والتخطيط لهم.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته، والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.