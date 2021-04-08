النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما

رجلان عمرهما 30 و35 عامًا ذهبا إلى مركز التطعيم ببطاقتي هوية مزورتين

ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين؛ لصبغهما شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما من كبار السن من أجل تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي "كلوديا شينباوم"، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن الرجلين عمرهما 30 و35 عامًا، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.

ووفق "الألمانية" تم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح؛ على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

في النهاية، تم اكتشاف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما التي لا تدل على أنهما من كبار السن. وتم القبض عليهما، ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتيْ هوية.

وحتى الآن، تم إعطاء حوالى 9.7 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك. وتم تطعيم ما يزيد على 1.3 مليون شخص؛ أي حوالى 1% من السكان بشكل كامل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما
سبق

ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين؛ لصبغهما شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما من كبار السن من أجل تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي "كلوديا شينباوم"، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن الرجلين عمرهما 30 و35 عامًا، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.

ووفق "الألمانية" تم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح؛ على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

في النهاية، تم اكتشاف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما التي لا تدل على أنهما من كبار السن. وتم القبض عليهما، ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتيْ هوية.

وحتى الآن، تم إعطاء حوالى 9.7 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك. وتم تطعيم ما يزيد على 1.3 مليون شخص؛ أي حوالى 1% من السكان بشكل كامل.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
09:10 AM

صَبَغا شعرهما بالأبيض ليحصلا على كورونا مع "المسنين".. وهكذا كُشف أمرهما

رجلان عمرهما 30 و35 عامًا ذهبا إلى مركز التطعيم ببطاقتي هوية مزورتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,477

ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين؛ لصبغهما شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما من كبار السن من أجل تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي "كلوديا شينباوم"، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن الرجلين عمرهما 30 و35 عامًا، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.

ووفق "الألمانية" تم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح؛ على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

في النهاية، تم اكتشاف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما التي لا تدل على أنهما من كبار السن. وتم القبض عليهما، ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتيْ هوية.

وحتى الآن، تم إعطاء حوالى 9.7 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك. وتم تطعيم ما يزيد على 1.3 مليون شخص؛ أي حوالى 1% من السكان بشكل كامل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,928
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,111
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة