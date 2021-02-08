"الندوة العالمية": المملكة كانت على قدر المسؤولية في التعامل مع جائحة كورونا

قالت إن الجهود المبذولة تدل على حرص الحكومة على سلامة وأمن مواطنيها

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بالاحترازات الوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا للحد من انتشار جائحة كورونا؛ لافتة إلى أنها تدل على حرص حكومتها الرشيدة على سلامة وأمن مواطنيها، وحماية الوطن من تفشي هذا الوباء والتصدي له بكل الوسائل والسبل المتاحة لمنع الأسباب المؤدية إلى انتشاره.

وأهابت الندوة العالمية بالمواطنين والمقيمين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس كورونا؛ تحسبًا لظهور موجة ثانية تؤدي إلى الضغط على المؤسسات الصحية، ويصعب معها السيطرة على الوباء.

وذكرت الندوة العالمية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت منذ بداية الأزمة على قدر المسؤولية والمستوى المطلوب في التعامل مع الحدث أمنيًّا وطبيًّا، ولم تدخر وسعًا في تقديم كل الإمكانات التي تضمن سلامة الوطن والمواطنين.

ودعت الله أن يحفظ بلادنا وأهلنا وولاة أمورنا من كل سوء.