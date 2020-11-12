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"الصحة": تسجيل 311 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 412 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352160 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 412 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339114 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5605 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7441 والحالات الحرجة 798 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 311 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 412 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352160 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 412 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339114 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5605 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7441 والحالات الحرجة 798 حالة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:32 PM

"الصحة": تسجيل 311 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 412 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
15,942

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352160 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 412 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339114 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5605 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7441 والحالات الحرجة 798 حالة.

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