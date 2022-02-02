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"الطيران المدني": مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت" لدعم الابتكار والتحول الرقمي

على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي الذي يقام بواجهة الرياض إكسبو خلال المدة من 1 إلى 3 فبراير 2022م.

ووقّع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله بن فهد الشايع، فيما وقّعها من جانب الشركة المدير العام ثامر الحربي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات.

يُذكر أن المذكرة تأتي ضمن أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة، حرصاً منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.

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"الطيران المدني": مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت" لدعم الابتكار والتحول الرقمي
سبق

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي الذي يقام بواجهة الرياض إكسبو خلال المدة من 1 إلى 3 فبراير 2022م.

ووقّع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله بن فهد الشايع، فيما وقّعها من جانب الشركة المدير العام ثامر الحربي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات.

يُذكر أن المذكرة تأتي ضمن أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة، حرصاً منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:06 PM

"الطيران المدني": مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت" لدعم الابتكار والتحول الرقمي

على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي الذي يقام بواجهة الرياض إكسبو خلال المدة من 1 إلى 3 فبراير 2022م.

ووقّع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله بن فهد الشايع، فيما وقّعها من جانب الشركة المدير العام ثامر الحربي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات.

يُذكر أن المذكرة تأتي ضمن أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة، حرصاً منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.

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