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شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:12 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:24 PM

شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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