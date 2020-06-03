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بعد 5 أشهر من تحوّل لون بشرته للأسود.. وفاة طبيب صيني بسبب كورونا

هذا سبب ما حدث لبشرته

بعد 5 أشهر من المعاناة مع فيروس كورونا، وتحوّل لون بشرته للأسود في واقعة طبية غريبة، توفي أمس الثلاثاء، الطبيب الصيني "هو ويفينبرغ" (42 عامًا)، في مستشفى ووهان المركزي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الطبيب "هو ويفينبرغ"، وزميله "يي فان" (42 عامًا)، قد أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما للمرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي، وتغير لون بشرتهما بشكل "غير طبيعي"، حتى تحول إلى اللون الأسود، بسبب تناولهما نوعًا معينًا من المضادات الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن الدكتور "ويفينبرغ" توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعدما ظل في غرفة العناية الفائقة لمدة 5 أشهر؛ بينما شفي زميله "يي فان"، وبدأ يستعيد لون بشرته الطبيعي.

وكانت حالة الدكتور "ويفينبرغ" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، خطيرة منذ البداية، كما قال طبيبه "لي شوشينغ"، الذي عبّر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وقد وضع "ويفينبرغ" على جهاز تنفس من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الماضي؛ لكن تدهورت صحته بعد فترة.

فيروس كورونا الجديد

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بعد 5 أشهر من تحوّل لون بشرته للأسود.. وفاة طبيب صيني بسبب كورونا
سبق

بعد 5 أشهر من المعاناة مع فيروس كورونا، وتحوّل لون بشرته للأسود في واقعة طبية غريبة، توفي أمس الثلاثاء، الطبيب الصيني "هو ويفينبرغ" (42 عامًا)، في مستشفى ووهان المركزي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الطبيب "هو ويفينبرغ"، وزميله "يي فان" (42 عامًا)، قد أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما للمرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي، وتغير لون بشرتهما بشكل "غير طبيعي"، حتى تحول إلى اللون الأسود، بسبب تناولهما نوعًا معينًا من المضادات الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن الدكتور "ويفينبرغ" توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعدما ظل في غرفة العناية الفائقة لمدة 5 أشهر؛ بينما شفي زميله "يي فان"، وبدأ يستعيد لون بشرته الطبيعي.

وكانت حالة الدكتور "ويفينبرغ" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، خطيرة منذ البداية، كما قال طبيبه "لي شوشينغ"، الذي عبّر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وقد وضع "ويفينبرغ" على جهاز تنفس من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الماضي؛ لكن تدهورت صحته بعد فترة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:10 PM

بعد 5 أشهر من تحوّل لون بشرته للأسود.. وفاة طبيب صيني بسبب كورونا

هذا سبب ما حدث لبشرته

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أيمن حسن - الرياض
6
6,515

بعد 5 أشهر من المعاناة مع فيروس كورونا، وتحوّل لون بشرته للأسود في واقعة طبية غريبة، توفي أمس الثلاثاء، الطبيب الصيني "هو ويفينبرغ" (42 عامًا)، في مستشفى ووهان المركزي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الطبيب "هو ويفينبرغ"، وزميله "يي فان" (42 عامًا)، قد أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما للمرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي، وتغير لون بشرتهما بشكل "غير طبيعي"، حتى تحول إلى اللون الأسود، بسبب تناولهما نوعًا معينًا من المضادات الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن الدكتور "ويفينبرغ" توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعدما ظل في غرفة العناية الفائقة لمدة 5 أشهر؛ بينما شفي زميله "يي فان"، وبدأ يستعيد لون بشرته الطبيعي.

وكانت حالة الدكتور "ويفينبرغ" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، خطيرة منذ البداية، كما قال طبيبه "لي شوشينغ"، الذي عبّر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وقد وضع "ويفينبرغ" على جهاز تنفس من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الماضي؛ لكن تدهورت صحته بعد فترة.

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