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"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

كبير الأطباء في بريطانيا يعلن: الطفرة الجديدة من كورونا تنتشر بسرعة كبيرة

أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، الدكتور كريس ويتي، اليوم السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة، وفقاً لـ "نوفوستي".
وقال ويتي إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.
وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكًا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أن أبحاثًا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك.
وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، بالكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن. وأشار هانكوك إلى أن العلماء لا يملكون أدلة تشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب مضاعفات أكثر خطورة بالنسبة لصحة وحياة الإنسان من الطفرات التي تم رصدها سابقًا من مرض "كوفيد-19".

بريطانيا الدكتور كريس ويتي

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كبير الأطباء في بريطانيا يعلن: الطفرة الجديدة من كورونا تنتشر بسرعة كبيرة
سبق

أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، الدكتور كريس ويتي، اليوم السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة، وفقاً لـ "نوفوستي".
وقال ويتي إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.
وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكًا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أن أبحاثًا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك.
وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، بالكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن. وأشار هانكوك إلى أن العلماء لا يملكون أدلة تشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب مضاعفات أكثر خطورة بالنسبة لصحة وحياة الإنسان من الطفرات التي تم رصدها سابقًا من مرض "كوفيد-19".

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
06:34 PM

كبير الأطباء في بريطانيا يعلن: الطفرة الجديدة من كورونا تنتشر بسرعة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، الدكتور كريس ويتي، اليوم السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة، وفقاً لـ "نوفوستي".
وقال ويتي إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.
وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكًا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أن أبحاثًا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك.
وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، بالكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن. وأشار هانكوك إلى أن العلماء لا يملكون أدلة تشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب مضاعفات أكثر خطورة بالنسبة لصحة وحياة الإنسان من الطفرات التي تم رصدها سابقًا من مرض "كوفيد-19".

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