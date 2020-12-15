وفاة والدة الشيخ محسن الهمامي

توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.
وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.
"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها
توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.
وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.
"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها
توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.
وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.
"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها
توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.
وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.
"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها