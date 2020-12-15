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وفاة والدة الشيخ محسن الهمامي

توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.

وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.

"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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وفاة والدة الشيخ محسن الهمامي
سبق

توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.

وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.

"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
07:35 PM

وفاة والدة الشيخ محسن الهمامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت والدة الشيخ محسن بن علي الهمامي، بعد معاناة مع المرض.

وتتلقى الأسرة العزاء في منزلهم الكائن في حي الأندلس بالرياض.

"سبق" تتقدم للشيخ محسن الهمامي، بأحرّ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحم الفقيدة، ويلهم ذويها

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