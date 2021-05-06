وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.

نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-06 نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة. وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 04:35 PM

السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي بسط سيادته على أرض بعمق 12 كم





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نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.