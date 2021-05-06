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السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي

بسط سيادته على أرض بعمق 12 كم

نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.

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السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
04:35 PM

السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي

بسط سيادته على أرض بعمق 12 كم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.

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