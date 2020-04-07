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"شرطة حائل": ضَبْط مواطن دهس أحد رجال الأمن

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وحالته مستقرة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرَّض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية مهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء؛ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما، وإيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة حائل": ضَبْط مواطن دهس أحد رجال الأمن
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرَّض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية مهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء؛ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما، وإيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:42 PM

"شرطة حائل": ضَبْط مواطن دهس أحد رجال الأمن

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وحالته مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
14
13,555

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرَّض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية مهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء؛ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما، وإيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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