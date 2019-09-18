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يقظة مجاهدي جازان تُفشل حيلتي "المراتب" و"الإطار الاحتياطي"

ضبطوا ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش وأحالوا المهرب للاختصاص

كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.

وأضاف: أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يقظة مجاهدي جازان تُفشل حيلتي "المراتب" و"الإطار الاحتياطي"
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.

وأضاف: أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:41 PM

يقظة مجاهدي جازان تُفشل حيلتي "المراتب" و"الإطار الاحتياطي"

ضبطوا ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش وأحالوا المهرب للاختصاص

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محمد المواسي - جازان
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7,708

كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.

وأضاف: أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.

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