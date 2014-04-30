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سجن النساء بالعاصمة المقدسة يكرم منسوباته حافظات القرآن الكريم

المشاركات في مسابقة الأمير نايف

احتفلت إدارة سجن النساء في العاصمة المقدسة، بعدد من منسوباتها المشاركات في مسابقة الأمير نايف؛ لحفظ القرآن الكريم، على مستوى القطاعات الأمنية لعام 1439هـ، في نسختها السابعة.

وأشادت مديرة سجن النساء، ندى الحازمي، خلال كلمتها في الحفل، بالجهود التي بذلنها المتسابقات لحفظ كتاب الله، مع أداء مهامهن في العمل على أكمل وجه.

وأكدت أن هذا التكريم، أقل ما يمكن تقديمه تقديرًا لجهودهن، متمنيةً للجميع التوفيق.

وحثت باقي المنسوبات على المشاركة في السنوات المقبلة - بإذن الله-.

اختتم الحفل بتقديم شهادات الشكر والتقدير، وهدايا قيمة للفائزات.

وهنَّ كما يلي:

١- مريم آدم هوساوي (الفرع الأول - المركز الثالث).

٢- ليلى أحمد بيهقي (الفرع الثاني - المركز الثالث).

٣-ابتهال أسامة منديلي ( الفرع الثالث - المركز الخامس).

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سجن النساء بالعاصمة المقدسة يكرم منسوباته حافظات القرآن الكريم
سبق

احتفلت إدارة سجن النساء في العاصمة المقدسة، بعدد من منسوباتها المشاركات في مسابقة الأمير نايف؛ لحفظ القرآن الكريم، على مستوى القطاعات الأمنية لعام 1439هـ، في نسختها السابعة.

وأشادت مديرة سجن النساء، ندى الحازمي، خلال كلمتها في الحفل، بالجهود التي بذلنها المتسابقات لحفظ كتاب الله، مع أداء مهامهن في العمل على أكمل وجه.

وأكدت أن هذا التكريم، أقل ما يمكن تقديمه تقديرًا لجهودهن، متمنيةً للجميع التوفيق.

وحثت باقي المنسوبات على المشاركة في السنوات المقبلة - بإذن الله-.

اختتم الحفل بتقديم شهادات الشكر والتقدير، وهدايا قيمة للفائزات.

وهنَّ كما يلي:

١- مريم آدم هوساوي (الفرع الأول - المركز الثالث).

٢- ليلى أحمد بيهقي (الفرع الثاني - المركز الثالث).

٣-ابتهال أسامة منديلي ( الفرع الثالث - المركز الخامس).

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:15 PM

سجن النساء بالعاصمة المقدسة يكرم منسوباته حافظات القرآن الكريم

المشاركات في مسابقة الأمير نايف

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفلت إدارة سجن النساء في العاصمة المقدسة، بعدد من منسوباتها المشاركات في مسابقة الأمير نايف؛ لحفظ القرآن الكريم، على مستوى القطاعات الأمنية لعام 1439هـ، في نسختها السابعة.

وأشادت مديرة سجن النساء، ندى الحازمي، خلال كلمتها في الحفل، بالجهود التي بذلنها المتسابقات لحفظ كتاب الله، مع أداء مهامهن في العمل على أكمل وجه.

وأكدت أن هذا التكريم، أقل ما يمكن تقديمه تقديرًا لجهودهن، متمنيةً للجميع التوفيق.

وحثت باقي المنسوبات على المشاركة في السنوات المقبلة - بإذن الله-.

اختتم الحفل بتقديم شهادات الشكر والتقدير، وهدايا قيمة للفائزات.

وهنَّ كما يلي:

١- مريم آدم هوساوي (الفرع الأول - المركز الثالث).

٢- ليلى أحمد بيهقي (الفرع الثاني - المركز الثالث).

٣-ابتهال أسامة منديلي ( الفرع الثالث - المركز الخامس).

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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