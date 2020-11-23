النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأربعاء.. "الدراسات الاجتماعية" تنظّم ندوة "مكانة المرأة في المجتمع السعودي"

بالتزامن مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وبحضور عدد من الأكاديميين

تنظّم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، بعد غد الأربعاء، ندوة علمية (افتراضية) بعنوان "الوعي الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع السعودي"، تزامنًا مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، وحرصًا منها على أن تكون عضوًا فعالًا ومواكبًا لهذا الحدث.

وتتلخص "الندوة" حول محورين أساسيين، الأول عن: الوعي الاجتماعي في ظل التنمية المستدامة، والمحور الثاني عن المرأة السعودية في ظل التمكين.

وستقدم الندوة من خلال جلساتها عددًا من أوراق العمل تحمل عناوين حول "استراتيجيات الدولة الاجتماعية في تعزيز التماسك الاجتماعي" و"دور الوعي الاجتماعي في قضايا التحولات المجتمعية" و"التمكين الاجتماعي وتطوير المشاركة الاجتماعية".

وقالت "الجمعية": إن الندوة سيناقش فيها منظومة القيم الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك وجودة الحياة ورفاهية المجتمع وتقليص فجوة التمييز والمساواة في التمكين بين الجنسين وقابلية المجتمع للتغير الاجتماعي وغياب النمطية في التمكين والتطرق إلى التوجه نحو المهن غير التقليدية ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية للمواطن والتنشئة وأثرها على فاعلية التمكين والمسؤولية الاجتماعية والقطاع الثالث، وتجربة المراصد الوطنية ودور قيادات المجتمع المدني.

وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع تحت عنوان "نظرة المرأة لذاتها ودعم الثقافة المجتمعية لتشكيل هوية المرأة السعودية"، و"المكانة الاجتماعية للمرأة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية"، و"التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز دور المرأة من خلال التعرف على الهوية الذاتية للمرأة السعودية في ظل التغيرات الاجتماعية والدعم المجتمعي لتعزيز مكانة المرأة قيميًّا وتنظيميًّا وواقع المرأة السعودية في الإعلام والتعليم والعمل التطوعي، وتعزيز مكانة المرأة كشريكة فاعلة في الحراك التنموي الاجتماعي، كذلك تمثيل المرأة السعودية في المنظمات الدولية وتواجدها في المناصب المهمة والمؤثرة والتماسك الاجتماعي كمحور أساسي في مناقشات مجموعة الـعشرين (G20) من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين المحليين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأربعاء.. "الدراسات الاجتماعية" تنظّم ندوة "مكانة المرأة في المجتمع السعودي"
سبق

تنظّم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، بعد غد الأربعاء، ندوة علمية (افتراضية) بعنوان "الوعي الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع السعودي"، تزامنًا مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، وحرصًا منها على أن تكون عضوًا فعالًا ومواكبًا لهذا الحدث.

وتتلخص "الندوة" حول محورين أساسيين، الأول عن: الوعي الاجتماعي في ظل التنمية المستدامة، والمحور الثاني عن المرأة السعودية في ظل التمكين.

وستقدم الندوة من خلال جلساتها عددًا من أوراق العمل تحمل عناوين حول "استراتيجيات الدولة الاجتماعية في تعزيز التماسك الاجتماعي" و"دور الوعي الاجتماعي في قضايا التحولات المجتمعية" و"التمكين الاجتماعي وتطوير المشاركة الاجتماعية".

وقالت "الجمعية": إن الندوة سيناقش فيها منظومة القيم الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك وجودة الحياة ورفاهية المجتمع وتقليص فجوة التمييز والمساواة في التمكين بين الجنسين وقابلية المجتمع للتغير الاجتماعي وغياب النمطية في التمكين والتطرق إلى التوجه نحو المهن غير التقليدية ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية للمواطن والتنشئة وأثرها على فاعلية التمكين والمسؤولية الاجتماعية والقطاع الثالث، وتجربة المراصد الوطنية ودور قيادات المجتمع المدني.

وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع تحت عنوان "نظرة المرأة لذاتها ودعم الثقافة المجتمعية لتشكيل هوية المرأة السعودية"، و"المكانة الاجتماعية للمرأة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية"، و"التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز دور المرأة من خلال التعرف على الهوية الذاتية للمرأة السعودية في ظل التغيرات الاجتماعية والدعم المجتمعي لتعزيز مكانة المرأة قيميًّا وتنظيميًّا وواقع المرأة السعودية في الإعلام والتعليم والعمل التطوعي، وتعزيز مكانة المرأة كشريكة فاعلة في الحراك التنموي الاجتماعي، كذلك تمثيل المرأة السعودية في المنظمات الدولية وتواجدها في المناصب المهمة والمؤثرة والتماسك الاجتماعي كمحور أساسي في مناقشات مجموعة الـعشرين (G20) من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين المحليين.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
11:13 AM

الأربعاء.. "الدراسات الاجتماعية" تنظّم ندوة "مكانة المرأة في المجتمع السعودي"

بالتزامن مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وبحضور عدد من الأكاديميين

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
79

تنظّم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، بعد غد الأربعاء، ندوة علمية (افتراضية) بعنوان "الوعي الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع السعودي"، تزامنًا مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، وحرصًا منها على أن تكون عضوًا فعالًا ومواكبًا لهذا الحدث.

وتتلخص "الندوة" حول محورين أساسيين، الأول عن: الوعي الاجتماعي في ظل التنمية المستدامة، والمحور الثاني عن المرأة السعودية في ظل التمكين.

وستقدم الندوة من خلال جلساتها عددًا من أوراق العمل تحمل عناوين حول "استراتيجيات الدولة الاجتماعية في تعزيز التماسك الاجتماعي" و"دور الوعي الاجتماعي في قضايا التحولات المجتمعية" و"التمكين الاجتماعي وتطوير المشاركة الاجتماعية".

وقالت "الجمعية": إن الندوة سيناقش فيها منظومة القيم الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك وجودة الحياة ورفاهية المجتمع وتقليص فجوة التمييز والمساواة في التمكين بين الجنسين وقابلية المجتمع للتغير الاجتماعي وغياب النمطية في التمكين والتطرق إلى التوجه نحو المهن غير التقليدية ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية للمواطن والتنشئة وأثرها على فاعلية التمكين والمسؤولية الاجتماعية والقطاع الثالث، وتجربة المراصد الوطنية ودور قيادات المجتمع المدني.

وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع تحت عنوان "نظرة المرأة لذاتها ودعم الثقافة المجتمعية لتشكيل هوية المرأة السعودية"، و"المكانة الاجتماعية للمرأة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية"، و"التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز دور المرأة من خلال التعرف على الهوية الذاتية للمرأة السعودية في ظل التغيرات الاجتماعية والدعم المجتمعي لتعزيز مكانة المرأة قيميًّا وتنظيميًّا وواقع المرأة السعودية في الإعلام والتعليم والعمل التطوعي، وتعزيز مكانة المرأة كشريكة فاعلة في الحراك التنموي الاجتماعي، كذلك تمثيل المرأة السعودية في المنظمات الدولية وتواجدها في المناصب المهمة والمؤثرة والتماسك الاجتماعي كمحور أساسي في مناقشات مجموعة الـعشرين (G20) من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين المحليين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,028
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,692
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة