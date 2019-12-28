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"مدني جازان" يحذّر من التقلّبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات

بعد تنبيه "الأرصاد" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى 8 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساء.

الدفاع المدني بمنطقة جازان الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من التقلّبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساء.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
01:30 PM

"مدني جازان" يحذّر من التقلّبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات

بعد تنبيه "الأرصاد" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى 8 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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