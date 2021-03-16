النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها

في مقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أسماء المرشحين في المسابقة الرجالية الإدارية والفنية رقم 384 و387، والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة 21/ 4/ 1442هـ وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، وذلك بعد فرز بيانات المتقدمين بناءً على البيانات المدخلة من قبلهم ومطابقتها مع الشروط المعلنة.

وحددت المؤسسة مواعيد الاختبارات للمتقدمين بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الأسماء المعلنة، ودعتهم لمراعاة التعاون مع المنظمين وتطبيق التباعد وعدم التجمع عند بوابة الكلية وقاعة الاختبار؛ تطبيقاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة الجميع.

كما أكدت أنه لن يُسْمح بدخول أي متقدم للكلية لا يحمل أصل الهوية الوطنية أو في غير اليوم والموعد المحدد له أو لا يحمل تطبيق "توكلنا".

ونبّهت كذلك إلى أن إعلان المرشحين للدخول للمقابلة الشخصية سيكون على صفحة الإعلانات بموقع المؤسسة في وقت لاحق، وسيتضمن مواعيد المقابلة الشخصية وتدقيق المستندات؛ للتأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها مع الشروط المعلنة قبل الدخول للمقابلة الشخصية وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة المعلنة قبل دخول المقابلة.

للاطلاع على الأسماء: https://www.tvtc.gov.sa/pdf/new-man1-job.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أسماء المرشحين في المسابقة الرجالية الإدارية والفنية رقم 384 و387، والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة 21/ 4/ 1442هـ وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، وذلك بعد فرز بيانات المتقدمين بناءً على البيانات المدخلة من قبلهم ومطابقتها مع الشروط المعلنة.

وحددت المؤسسة مواعيد الاختبارات للمتقدمين بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الأسماء المعلنة، ودعتهم لمراعاة التعاون مع المنظمين وتطبيق التباعد وعدم التجمع عند بوابة الكلية وقاعة الاختبار؛ تطبيقاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة الجميع.

كما أكدت أنه لن يُسْمح بدخول أي متقدم للكلية لا يحمل أصل الهوية الوطنية أو في غير اليوم والموعد المحدد له أو لا يحمل تطبيق "توكلنا".

ونبّهت كذلك إلى أن إعلان المرشحين للدخول للمقابلة الشخصية سيكون على صفحة الإعلانات بموقع المؤسسة في وقت لاحق، وسيتضمن مواعيد المقابلة الشخصية وتدقيق المستندات؛ للتأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها مع الشروط المعلنة قبل الدخول للمقابلة الشخصية وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة المعلنة قبل دخول المقابلة.

للاطلاع على الأسماء: https://www.tvtc.gov.sa/pdf/new-man1-job.pdf

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:42 PM

بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها

في مقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
468

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أسماء المرشحين في المسابقة الرجالية الإدارية والفنية رقم 384 و387، والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة 21/ 4/ 1442هـ وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، وذلك بعد فرز بيانات المتقدمين بناءً على البيانات المدخلة من قبلهم ومطابقتها مع الشروط المعلنة.

وحددت المؤسسة مواعيد الاختبارات للمتقدمين بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الأسماء المعلنة، ودعتهم لمراعاة التعاون مع المنظمين وتطبيق التباعد وعدم التجمع عند بوابة الكلية وقاعة الاختبار؛ تطبيقاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة الجميع.

كما أكدت أنه لن يُسْمح بدخول أي متقدم للكلية لا يحمل أصل الهوية الوطنية أو في غير اليوم والموعد المحدد له أو لا يحمل تطبيق "توكلنا".

ونبّهت كذلك إلى أن إعلان المرشحين للدخول للمقابلة الشخصية سيكون على صفحة الإعلانات بموقع المؤسسة في وقت لاحق، وسيتضمن مواعيد المقابلة الشخصية وتدقيق المستندات؛ للتأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها مع الشروط المعلنة قبل الدخول للمقابلة الشخصية وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة المعلنة قبل دخول المقابلة.

للاطلاع على الأسماء: https://www.tvtc.gov.sa/pdf/new-man1-job.pdf

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة