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رئاسة الحرمين: ٣ آلاف لتر من ماء زمزم تُوَزع في رحاب المسجد الحرام يوميًّا

عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة

توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

٣٠٠٠ لتر و٩٠٠ عامل

ويتم توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته عبر (٩٠٠) عامل موزعين بنِسَب تشغيلية تُقدر بـ(٦٠) عاملًا خلال الفترة الأولى و(٥٢٥) عاملًا خلال الفترة الثانية و(٣١٥) عاملًا خلال الفترة الثالثة، وأكثر (١٦٠) شنطة تحوي ٤٠ قارورة لكل شنطة و(١٦٠) حقيبة تتسع كل حقيبة لـ(١٠) لترات بإجمالي (٣٠٠٠) لتر ماء يوميًّا.

كما خصصت الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، تحوي كل عربة حافظتين بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

أوقات التوزيع

وتشرف رئاسة شؤون الحرمين على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: ٣ آلاف لتر من ماء زمزم تُوَزع في رحاب المسجد الحرام يوميًّا
سبق

توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

٣٠٠٠ لتر و٩٠٠ عامل

ويتم توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته عبر (٩٠٠) عامل موزعين بنِسَب تشغيلية تُقدر بـ(٦٠) عاملًا خلال الفترة الأولى و(٥٢٥) عاملًا خلال الفترة الثانية و(٣١٥) عاملًا خلال الفترة الثالثة، وأكثر (١٦٠) شنطة تحوي ٤٠ قارورة لكل شنطة و(١٦٠) حقيبة تتسع كل حقيبة لـ(١٠) لترات بإجمالي (٣٠٠٠) لتر ماء يوميًّا.

كما خصصت الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، تحوي كل عربة حافظتين بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

أوقات التوزيع

وتشرف رئاسة شؤون الحرمين على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
06:51 PM

رئاسة الحرمين: ٣ آلاف لتر من ماء زمزم تُوَزع في رحاب المسجد الحرام يوميًّا

عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

٣٠٠٠ لتر و٩٠٠ عامل

ويتم توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته عبر (٩٠٠) عامل موزعين بنِسَب تشغيلية تُقدر بـ(٦٠) عاملًا خلال الفترة الأولى و(٥٢٥) عاملًا خلال الفترة الثانية و(٣١٥) عاملًا خلال الفترة الثالثة، وأكثر (١٦٠) شنطة تحوي ٤٠ قارورة لكل شنطة و(١٦٠) حقيبة تتسع كل حقيبة لـ(١٠) لترات بإجمالي (٣٠٠٠) لتر ماء يوميًّا.

كما خصصت الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، تحوي كل عربة حافظتين بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

أوقات التوزيع

وتشرف رئاسة شؤون الحرمين على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

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