الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
بيان من الديوان الملكي
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-09-09
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
بيان من الديوان الملكي
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:42 AM
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.