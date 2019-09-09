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الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:42 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
11,342

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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