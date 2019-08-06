النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين "البلدي" و"المستورد".. 100 نحال يشاركون في تقسيم أودية النحل بالباحة

بحضور مسؤولي فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة بمقر مهرجان العسل الدولي

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة، يوم أمس الأول، الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان، بحضور أكثر من 100 نحال من منطقة الباحة.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم، في بداية اللقاء بمسؤولي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، وكذلك بجميع النحالين الذين قدموا من جميع محافظات المنطقة.

وقال الدكتور "الخازم" إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنوياً حتى يستفيد النحالون المهتمون في المنطقة وخارجها.

وناقشت مداخلات الحضور التقسيم بين الحضور والتعديلات على التقسيم القديم، كما تم التصويت واعتماد قرار الأغلبية، وأشار الدكتور "الخازم" إلى أنه من المتعارف عليه أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان موجوداً بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.

وأوضح "الخازم" أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، وأن تخصيص الأودية حد من الإشكاليات التي تقع بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة كبيرة، مبيناً أن حدوث بعض المشاكل تقع نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل خاصة الحديثين على تربية النحل المستورد، حيث يتم تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان آخر، ويتم إحضار النحل وهو جائع إلى مكان وجود النحل الذي بدأ في الإنتاج، مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل فيضعفها ويفقدها بعضاً من خلاياها.

واختتم "الخازم" شكره لإمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيههم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه، كما شكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة على دعمهم وحضورهم للاجتماع وعلى مداخلاتهم القيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بين "البلدي" و"المستورد".. 100 نحال يشاركون في تقسيم أودية النحل بالباحة
سبق

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة، يوم أمس الأول، الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان، بحضور أكثر من 100 نحال من منطقة الباحة.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم، في بداية اللقاء بمسؤولي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، وكذلك بجميع النحالين الذين قدموا من جميع محافظات المنطقة.

وقال الدكتور "الخازم" إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنوياً حتى يستفيد النحالون المهتمون في المنطقة وخارجها.

وناقشت مداخلات الحضور التقسيم بين الحضور والتعديلات على التقسيم القديم، كما تم التصويت واعتماد قرار الأغلبية، وأشار الدكتور "الخازم" إلى أنه من المتعارف عليه أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان موجوداً بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.

وأوضح "الخازم" أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، وأن تخصيص الأودية حد من الإشكاليات التي تقع بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة كبيرة، مبيناً أن حدوث بعض المشاكل تقع نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل خاصة الحديثين على تربية النحل المستورد، حيث يتم تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان آخر، ويتم إحضار النحل وهو جائع إلى مكان وجود النحل الذي بدأ في الإنتاج، مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل فيضعفها ويفقدها بعضاً من خلاياها.

واختتم "الخازم" شكره لإمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيههم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه، كما شكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة على دعمهم وحضورهم للاجتماع وعلى مداخلاتهم القيمة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:44 PM

بين "البلدي" و"المستورد".. 100 نحال يشاركون في تقسيم أودية النحل بالباحة

بحضور مسؤولي فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة بمقر مهرجان العسل الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
4
1,801

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة، يوم أمس الأول، الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان، بحضور أكثر من 100 نحال من منطقة الباحة.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم، في بداية اللقاء بمسؤولي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، وكذلك بجميع النحالين الذين قدموا من جميع محافظات المنطقة.

وقال الدكتور "الخازم" إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنوياً حتى يستفيد النحالون المهتمون في المنطقة وخارجها.

وناقشت مداخلات الحضور التقسيم بين الحضور والتعديلات على التقسيم القديم، كما تم التصويت واعتماد قرار الأغلبية، وأشار الدكتور "الخازم" إلى أنه من المتعارف عليه أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان موجوداً بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.

وأوضح "الخازم" أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، وأن تخصيص الأودية حد من الإشكاليات التي تقع بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة كبيرة، مبيناً أن حدوث بعض المشاكل تقع نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل خاصة الحديثين على تربية النحل المستورد، حيث يتم تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان آخر، ويتم إحضار النحل وهو جائع إلى مكان وجود النحل الذي بدأ في الإنتاج، مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل فيضعفها ويفقدها بعضاً من خلاياها.

واختتم "الخازم" شكره لإمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيههم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه، كما شكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة على دعمهم وحضورهم للاجتماع وعلى مداخلاتهم القيمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة