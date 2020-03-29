ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29 أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:58 PM

كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2640 والإصابات قفزت لـ 38309





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أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.