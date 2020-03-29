كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.
أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.إيران فيروس كورونا الجديد
أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.
أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.