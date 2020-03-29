النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2640 والإصابات قفزت لـ 38309

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد
سبق

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:58 PM

كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2640 والإصابات قفزت لـ 38309

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,872

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة