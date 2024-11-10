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أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فهد بن سلطان العنزي، متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله الجديد. واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بمنطقة تبوك ومحافظاتها.

ونوّه أمير المنطقة إلى جهود جميع العاملين ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

من جهته أعرب حامد العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات.

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أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فهد بن سلطان العنزي، متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله الجديد. واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بمنطقة تبوك ومحافظاتها.

ونوّه أمير المنطقة إلى جهود جميع العاملين ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

من جهته أعرب حامد العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:21 PM

أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فهد بن سلطان العنزي، متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله الجديد. واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بمنطقة تبوك ومحافظاتها.

ونوّه أمير المنطقة إلى جهود جميع العاملين ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

من جهته أعرب حامد العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات.

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