شاهد.. معرض الخط بمكتبة "عبدالعزيز العامة" يواصل فعالياته الفنية والتثقيفية

حظي بزيارة عدد من السفراء والباحثين وكبار الخطاطين

‬تواصل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقديم أنشطتها الثقافية للعام الجاري 2021م بمدينة الرياض، حيث تستمر فعاليات معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة؛ استجابةً لمبادرة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (عام الخط العربي 2021).

وفتحت المكتبة أبواب المعرض للجمهور للزيارة والاستمتاع بما يحويه المعرض من لوحات تبرز أنواع الخطوط العربية وفنونها وزخرفتها، إضافة إلى عرض بعض مقتنيات المكتبة من المخطوطات والمصاحف القديمة والعملات، وكذلك متحف لأدوات كتابة الخط العربي، ومجموعة من الكتب التي تعنى بجماليات الخط العربي وتاريخه، وأشهر الخطاطين العرب في مختلف العصور العربية والإسلامية، وقاعة خاصة بتقديم ورش العمل المصاحبة للمعرض، مع حرص المكتبة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في جميع فعاليات المعرض، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة من حيث الأعداد وتوفير المعقمات والكمامات وقياس درجة الحرارة للضيوف والمشاركين ومراقبة الالتزام بالكمامة.

وحظي المعرض منذ افتتاحه بزيارات الآلاف من المواطنين والمقيمين من جميع أنحاء المملكة، كما زاره عدد من السفراء منهم السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، والسفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودفيك بوي، وعدد من المتابعين والباحثين وكبار الخطاطين والمهتمين بفنون الخط العربي.

وأقيم على هامشه عدد من الورش التدريبية قدمها نخبة من الخطاطين السعوديين تستهدف ثلاث فئات: المتقدمين، والمبتدئين، والأطفال، وتناولت موضوعات الورش، التعريف بأنواع الخطوط العربية وإبراز جمالياتها وأسرارها والمبادئ الأساسية لكل خط، والأدوات المستخدمة للكتابة، وتم تنفيذ (6) ورش عمل حضرها (120) مستفيداً ما بين رجال ونساء وأطفال، إضافة إلى المسابقات الارتجالية لنماذج الخط العربي لفئة الكبار، وفئة الناشئين، وفئة الصغار التي أظهرت إبداع المشاركين وتكريم الفائزين عن كل فئة وعددهم (3).

وتميز المعرض باللقاءات اليومية للخطاطين التي أثرت العرض بمناقشات عن فنون الخط العربي، وكيفية استدامته، وتعريف الأجيال الجديدة في ظل التقنيات والرقميات الحديثة حيث استمتع زوار المعرض بمهارات الخطاطين في الكتابة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وتستمر فعاليات معرض الخط العربي حتى نهاية العام 2021م بإجراء سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، وتتضمن محاضرات وندوات تناقش موضوعات في الخط العربي وشرحه، والسبل المتبعة لتأصيله في النشء، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومسابقات في مهارات الخط العربي، وتنظيم لقاءات مع الخطاطين المشاركين، احتفاء بالحرف العربي، واستمرارا لعرض الأعمال المتميزة بالخط العربي، وتجسيد فنونه، حيث يرحب المعرض بزواره ما بين الساعة 9-12 ظهرا وما بين الساعة 4-8 مساء في مقر المعرض بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص ضمن مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يُذكر أن معرض الخط العربي قد دُشّن مساء يوم الثلاثاء 9 مارس 2021م حيث افتتحته المكتبة بشكل متزامن بين الفرع الرئيسي بالرياض وفرعيها في الدار البيضاء وجامعة بكين، بمشاركة أشهر الخطاطين المعنيين بالخط العربي وفنونه، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الخط العربي برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وكذلك رؤساء الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة وعدد من الشخصيات المعنية بفنون الخط العربي.