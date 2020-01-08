"المطيري" يفتتح حديقة "فراولة حائل" بالودي

تعتمد على طرق الري الحديثة الاقتصادية

افتتح وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح صالح المطيري، حديقة "فراولة حائل" بقرية الودي ١٠ كلم جنوب حائل.

وأوضح مالك الحديقة حمود الحمّاد، أنه اعتمد على زراعة الفراولة بطريقة الري الحديث الاقتصادية.

وأبدى "المطيري" وحضور الافتتاح؛ مدير إدارة الزراعة بحائل المهندس فيصل الصقري، ورئيس مركز الودي عبدالله السعيد، إعجابهم بطريقة الري التي أعطت ثماراً كثيرة، واستهلكت القليل من الماء، وكيفية تصميم "الحمّاد" للبيوت المحمية التي زرع بها الفراولة.

وفي نهاية الجولة بالحديقة، شكر "المطيري" "الحمّاد" على جهوده، وتخصصه في زراعة الفراولة.

وشدّد الحضور على أن يكون المشروع بداية خط مد السوق الحائلي بالفراولة، والاستغناء عن المستورد، متمنين لمالك الحديقة التوفيق.