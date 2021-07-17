النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية

لفصل تدريبي واحد وتشمل المواطنين والمقيمين

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي، عن استمرار القبول في البرامج التدريبية المسائية (فصل تدريبي واحد) عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) حتى 10 / 1 / 1443هـ، في مجالات: دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، وميكانيكا هيكل السيارة، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات.

صرّح بذلك مدير المعهد المهندس سعد الروقي، مشيرًا إلى أن البرامج المسائية في المعاهد الصناعية تُطلق لأول مرة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ، وتستهدف جميع الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التقنية والمهنية من المواطنين والمقيمين، سواءً من موظفين أو غير ذلك ممن بلغ 16 عامًا فأعلى على أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

يُذكر أن البرامج المسائية أطُلقت في 29 معهدًا على مستوى المملكة كمرحلة أولى، ويمنح الخريج منها "شهادة إتمام برنامج تدريبي" في التخصص معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط القبول والتسجيل: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي، عن استمرار القبول في البرامج التدريبية المسائية (فصل تدريبي واحد) عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) حتى 10 / 1 / 1443هـ، في مجالات: دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، وميكانيكا هيكل السيارة، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات.

صرّح بذلك مدير المعهد المهندس سعد الروقي، مشيرًا إلى أن البرامج المسائية في المعاهد الصناعية تُطلق لأول مرة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ، وتستهدف جميع الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التقنية والمهنية من المواطنين والمقيمين، سواءً من موظفين أو غير ذلك ممن بلغ 16 عامًا فأعلى على أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

يُذكر أن البرامج المسائية أطُلقت في 29 معهدًا على مستوى المملكة كمرحلة أولى، ويمنح الخريج منها "شهادة إتمام برنامج تدريبي" في التخصص معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط القبول والتسجيل: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:37 PM

"صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية

لفصل تدريبي واحد وتشمل المواطنين والمقيمين

A A A
فهد الغبيوي - الدوادمي
0
554

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي، عن استمرار القبول في البرامج التدريبية المسائية (فصل تدريبي واحد) عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) حتى 10 / 1 / 1443هـ، في مجالات: دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، وميكانيكا هيكل السيارة، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات.

صرّح بذلك مدير المعهد المهندس سعد الروقي، مشيرًا إلى أن البرامج المسائية في المعاهد الصناعية تُطلق لأول مرة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ، وتستهدف جميع الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التقنية والمهنية من المواطنين والمقيمين، سواءً من موظفين أو غير ذلك ممن بلغ 16 عامًا فأعلى على أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

يُذكر أن البرامج المسائية أطُلقت في 29 معهدًا على مستوى المملكة كمرحلة أولى، ويمنح الخريج منها "شهادة إتمام برنامج تدريبي" في التخصص معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط القبول والتسجيل: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة