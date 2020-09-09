66 ألف زيارة ميدانية منزلية نفّذتها صحة جدة العام الماضي

بهدف التقليل من مراجعة المرضى للمستشفيات لتجنب العدوى

تقدم الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة، مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية العلاجية والوقائية والتوعوية والتأهيلية والاجتماعية لفئات معينة من المرضى في منازلهم؛ لتعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان في محيط أسرهم؛ وفق معايير وآلية عمل محددة من خلال فِرَق طبية مؤهلة.

وكشفت "صحة جدة" أن عدد المرضى المسجلين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة، بلغ (2500) مريض تتم خدمتهم من قِبَل (38) فريقًا طبيًّا مكونًا من أطباء، وتمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي تغذية وأخصائيي خدمة اجتماعية؛ مشيرة إلى أن الخدمات تقدم في كل من مركز الرعاية الصحية المنزلية الذي يخدم المرضى التابعين لمستشفى: (شرق جدة، الملك عبدالعزيز، مستشفى الثغر العام)، إضافة إلى أقسام الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى: (الملك فهد العام، مجمع الملك عبدالله الطبي، مجمع إرادة للصحة النفسية، مستشفى العزيزية للأطفال، مستشفى رابغ العام، مستشفى الليث العام، مستشفى أضم العام).

وبيّنت "صحة جدة" أن عدد الزيارات المنزلية التي تم تنفيذها خلال عام 1441 بلغت (66212) زيارة.

وتهدف خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى التقليل من مراجعة المرضى للمستشفيات لتجنب العدوى التي قد تحدث للمرضى أثناء تواجدهم لفترات طويلة في المستشفيات، إضافة إلى تقليص نسبة إشغال الأسرّة بالمستشفيات من الحالات غير الحرجة، ومن ضمن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ خدمة العناية بالجروح التي تتم وفق أحدث الأساليب العلاجية المعتمدة، كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية فور إدراج المريض بالخدمة؛ حيث تتم دراسة حالة المريض اجتماعيًّا ونفسيًّا، وتحديد احتياجات المريض وتوفيرها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

الجدير بالذكر أن الرعاية الصحية المنزلية استمرت في تقديم الخدمات للمرضى المسجلين خلال جائحة كورونا؛ حيث قامت بتفعيل عدد من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم من العدوى وهي:

مبادرة تأمین وتوصيل المستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، إضافة إلى مبادرة تأمین وتوصيل الأدوية والمكملات الغذائية إلى منازل المرضى، إلى جانب مبادرة توفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى (أسرّة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة، رافعة) وأخيرًا مبادرة الاستشارات الطبية المرئية والهاتفية؛ لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.