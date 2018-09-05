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"طيران السعودية الخاص" يتسلم ترخيص "الطيران المدني" كمشغل خدمات أرضية

رابع شركة على مستوى المملكة.. وبعد استيفائها للمتطلبات البشرية والتقنية

تسلم "طيران السعودية الخاص" (SPA)، الذراع الاستثمارية للطيران الخاص بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151)، وهو أحد أجزاء أنظمة الطيران التي تنظم العمل في مجال الخدمات الأرضية عن طريق معايير خاصة يجب استيفاؤها من قبل الشركات التى تعمل في مجال الطيران بالمملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه "طيران السعودية الخاص" لتلك المناسبة بفندق هيلتون جدة يوم أمس الثلاثاء، بحضور مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف، والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي بن أحمد النقبي، والرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع، وعدد من التنفيذيين بالخطوط السعودية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، في كلمةً استهلها عن ترحيبه بالحضور مقدماً لهم الشكر على حضورهم.

وأشار إلى أن حصول "طيران السعودية الخاص" على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني كمشغل خدمات أرضية، جاء بعد استئفائها لجميع المتطلبات البشرية والتقنية في اللوائح التنفيذية لهيئة الطيران المدني، حيث عمل الطيران الخاص على تهئية موظفيها حاملي الأعمدة من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل وفق تخصصاتهم، مع مراعاة تطبيق جميع الأنظمة الخاصة بالطيران المدني، إلى جانب إعداد الأدلة المرجعية كدليل التشغيل العام ودليل التدريب ودليل الجودة والسلامة لتكون مطابقة للأنظمة والإجراءات في الأدلة لمعايير الطيران المدني والمعايير الدولية.

وفي نهاية الحفل، سّلم مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعاييرالطيران ياسر المعيوف، للرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151) لمشغل الخدمات الأرضية، وبذلك يكون "طيران السعودية الخاص" رابع شركة على مستوي المملكة يحصل على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151).

يذكر أن "طيران السعودية الخاص" يملك (10) طائرات من طراز FALCON 7X HAWKER 400XP، إلى جانب طائرات "البيرق" التي يتم تشغيلهم عبر صالات طيران السعودية الخاص في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام .

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طيران السعودية الخاص" يتسلم ترخيص "الطيران المدني" كمشغل خدمات أرضية
سبق

تسلم "طيران السعودية الخاص" (SPA)، الذراع الاستثمارية للطيران الخاص بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151)، وهو أحد أجزاء أنظمة الطيران التي تنظم العمل في مجال الخدمات الأرضية عن طريق معايير خاصة يجب استيفاؤها من قبل الشركات التى تعمل في مجال الطيران بالمملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه "طيران السعودية الخاص" لتلك المناسبة بفندق هيلتون جدة يوم أمس الثلاثاء، بحضور مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف، والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي بن أحمد النقبي، والرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع، وعدد من التنفيذيين بالخطوط السعودية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، في كلمةً استهلها عن ترحيبه بالحضور مقدماً لهم الشكر على حضورهم.

وأشار إلى أن حصول "طيران السعودية الخاص" على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني كمشغل خدمات أرضية، جاء بعد استئفائها لجميع المتطلبات البشرية والتقنية في اللوائح التنفيذية لهيئة الطيران المدني، حيث عمل الطيران الخاص على تهئية موظفيها حاملي الأعمدة من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل وفق تخصصاتهم، مع مراعاة تطبيق جميع الأنظمة الخاصة بالطيران المدني، إلى جانب إعداد الأدلة المرجعية كدليل التشغيل العام ودليل التدريب ودليل الجودة والسلامة لتكون مطابقة للأنظمة والإجراءات في الأدلة لمعايير الطيران المدني والمعايير الدولية.

وفي نهاية الحفل، سّلم مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعاييرالطيران ياسر المعيوف، للرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151) لمشغل الخدمات الأرضية، وبذلك يكون "طيران السعودية الخاص" رابع شركة على مستوي المملكة يحصل على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151).

يذكر أن "طيران السعودية الخاص" يملك (10) طائرات من طراز FALCON 7X HAWKER 400XP، إلى جانب طائرات "البيرق" التي يتم تشغيلهم عبر صالات طيران السعودية الخاص في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام .

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:46 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:59 AM

"طيران السعودية الخاص" يتسلم ترخيص "الطيران المدني" كمشغل خدمات أرضية

رابع شركة على مستوى المملكة.. وبعد استيفائها للمتطلبات البشرية والتقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلم "طيران السعودية الخاص" (SPA)، الذراع الاستثمارية للطيران الخاص بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151)، وهو أحد أجزاء أنظمة الطيران التي تنظم العمل في مجال الخدمات الأرضية عن طريق معايير خاصة يجب استيفاؤها من قبل الشركات التى تعمل في مجال الطيران بالمملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه "طيران السعودية الخاص" لتلك المناسبة بفندق هيلتون جدة يوم أمس الثلاثاء، بحضور مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف، والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي بن أحمد النقبي، والرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع، وعدد من التنفيذيين بالخطوط السعودية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، في كلمةً استهلها عن ترحيبه بالحضور مقدماً لهم الشكر على حضورهم.

وأشار إلى أن حصول "طيران السعودية الخاص" على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني كمشغل خدمات أرضية، جاء بعد استئفائها لجميع المتطلبات البشرية والتقنية في اللوائح التنفيذية لهيئة الطيران المدني، حيث عمل الطيران الخاص على تهئية موظفيها حاملي الأعمدة من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل وفق تخصصاتهم، مع مراعاة تطبيق جميع الأنظمة الخاصة بالطيران المدني، إلى جانب إعداد الأدلة المرجعية كدليل التشغيل العام ودليل التدريب ودليل الجودة والسلامة لتكون مطابقة للأنظمة والإجراءات في الأدلة لمعايير الطيران المدني والمعايير الدولية.

وفي نهاية الحفل، سّلم مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعاييرالطيران ياسر المعيوف، للرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151) لمشغل الخدمات الأرضية، وبذلك يكون "طيران السعودية الخاص" رابع شركة على مستوي المملكة يحصل على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151).

يذكر أن "طيران السعودية الخاص" يملك (10) طائرات من طراز FALCON 7X HAWKER 400XP، إلى جانب طائرات "البيرق" التي يتم تشغيلهم عبر صالات طيران السعودية الخاص في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام .

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