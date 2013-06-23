شاهد.. "أرامكو" تدعم منتجات ذوي الدخل المحدود بمعرض "الدكان الوطني"

أكثر من 1500 مستفيد وصل حجم إنتاجهم إلى 750 طناً

تجولت "سبق" صباح اليوم في معرض "الدكان الوطني" أحد مبادرات قسم المواطنة في أرامكو السعودية، والذي يهدف إلى دعم المنتجين من ذوي الدخل المحدود في مجالات الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية.

وتضمّن المعرض العسل المنتَج من الطائف وعسير والباحة، حيث يتمّ عرض أكثر من سبعة أنواع منها: الطلح، والسدر، والدرم، والسلم، والماجرا. وبلغ حجم المستفيدين من مبادرة أرامكو السعودية في هذا المشروع أكثر من 1500 مستفيد من ذوي الدخل المحدود، قامت الشركة بتدريبهم وتمليكهم أدوات الإنتاج ليصل حجم إنتاجهم إلى 750 طنًا.

ويتم عرض القهوة العربية التي تم استخلاصها من منطقة جازان، حيث شيدّت أرامكو السعودية مشروعًا تنمويًا لتشجيع زراعة البن الخولاني الذي يحظى باهتمامٍ متزايد وطلبٍ عال. واستفاد من هذا المشروع أكثر من 970 مُنتِجًا في منطقتي جازان وعسير، إثر تحسّن جودة الزراعة ونوعية الشتلات التي زوّدنا المزارعين بها، وانعكس ذلك على تحسُّن الإنتاج بشكل كبير حيث وصل إنتاج البن العربي إلى 536 طنًا. وتُعرض أيضًا القهوة الأمريكية التي تم تحميصها محلياً بـ 200 درجة لتعطي نكهة أخرى للبن الخولاني.

أيضًا يضم المعرض منتجات مستخلصة من الورد الطائفي، وهي باكورة إنتاج مشروع مصنع الورد الطائفي "روزيار" الذي دشنته أرامكو السعودية خلال هذا العام 2021م في محافظة الطائف، مهد زراعة الورد الطائفي النادر، حيث قدمت الشركة مصنعًا للمستخلصات العطرية من الورد الطائفي عالي الجودة بما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية. ويمكّن هذا المصنع المرأة السعودية من تطوير مهاراتها القيادية والإنتاجية، ليصل إنتاجه إلى 100 ألف وحدة سنوياً من (لوشن الجسم، كريم الجسم، كريم اليدين، غسول اليدين، جل الاستحمام، معطر الجسم).

وتسعى الشركة من خلال عرض ثمرات تلك المشاريع في معرض "الدكان الوطني" إلى تسليط الضوء على نجاحها في دعم هذا النوع من المشاريع منذ أن كان فكرة مرورًا بمراحل الإنتاج وحتى مرحلة التسويق.

خصصت الشركة ثلاثة معارض مبدئية في كل من مبنى المجمع في الظهران، ومجمع الرمال في بقيق، وحي نجمة في رأس تنورة.